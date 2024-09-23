Общество

Госдума приняла закон об освобождении военных от уголовной ответственности

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу.

Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный суд, дополняются положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы, пишет РИА Новости.





Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.



Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.

Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы.

Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.

Помимо этого, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возможности заключения контракта о прохождении военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроектом предусматривается, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключен не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.