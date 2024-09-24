Психолог и терапевт объяснили, почему мужчины и женщины по-разному болеют

Тяжелое состояние представителей сильного пола при простуде вполне объяснимо. Почему мужчины более восприимчивы к высокой температуре тела, объяснили семейный психолог Аделина Хромова и терапевт Наталья Леонтьева.
Как объясняет врач-терапевт Наталья Леонтьева, температура является одним из основных показателей состояния человеческого организма. Однако мужчины и женщины по-разному воспринимают температуру, что обусловлено физиологическими и психологическими особенностями.
Семейный психолог Аделина Хромова солидарна с терапевтом Натальей Леонтьевой. Она отметила важный психологический фактор, который также влияет на течение болезни, пишет RuNews24.ru.
«Мужчины зачастую менее внимательно относятся к своему здоровью, в результате может быть запоздалое обращение за медицинской помощью и отсутствие профилактических мер. В противовес этому женщины более эмоциональны и испытывают больше стресса, что может увеличить риск появления психосоматических заболеваний. Мужчины же, как правило, склонны скрывать свои чувства и проблемы, что может способствовать развитию хронических недугов», - объясняет психолог.