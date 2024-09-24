Общество

Более двух миллионов россиян присоединились к челленджу «Слагаемые здоровья»

Более двух миллионов человек приняли участие в конкурсе «Слагаемые здоровья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор подвел итоги конкурса «Слагаемые здоровья» в рамках проекта «Здоровое питание».

Считается, что новая привычка формируется за 21 день. Именно этот принцип лег в основу конкурса-челленджа «Слагаемые здоровья», который стартовал 26 августа и завершился 15 сентября. За это время в аккаунтах проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» в соцсетях было опубликовано пять заданий. Участникам конкурса нужно было показать содержимое своего холодильника, поделиться фотографией любимого полезного завтрака, обеда, перекуса и идеального ужина.

«Конкурс-челлендж – это новый экспериментальный формат для нашего проекта. Замечательно, что он вызвал отклик у самой широкой аудитории. Редакция получила большое количество фотографий полезных и аппетитных блюд. Честно признаюсь, жюри было очень сложно выбрать лучшие. При оценке мы ориентировались, в первую очередь, на полезность состава, здоровый способ приготовления блюда и эстетичность его оформления. Надеюсь, что наша акция сподвигла многих людей чаще готовить дома, не пропускать завтрак, обед и ужин, питаться более правильно, осознанно – и получать от этого процесса удовольствие», – прокомментировала эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова.

Совокупный охват конкурса-челленджа «Слагаемые здоровья» составил 2 046 655 человек. Финалистами стали: Светлана Шуховцева, Эдуард Стрельцов, Лилия Латыпова-Бикаева.