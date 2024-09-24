Более двух миллионов россиян присоединились к челленджу «Слагаемые здоровья»

Более двух миллионов человек приняли участие в конкурсе «Слагаемые здоровья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор подвел итоги конкурса «Слагаемые здоровья» в рамках проекта «Здоровое питание».
Считается, что новая привычка формируется за 21 день. Именно этот принцип лег в основу конкурса-челленджа «Слагаемые здоровья», который стартовал 26 августа и завершился 15 сентября. За это время в аккаунтах проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» в соцсетях было опубликовано пять заданий. Участникам конкурса нужно было показать содержимое своего холодильника, поделиться фотографией любимого полезного завтрака, обеда, перекуса и идеального ужина.
Совокупный охват конкурса-челленджа «Слагаемые здоровья» составил 2 046 655 человек. Финалистами стали: Светлана Шуховцева, Эдуард Стрельцов, Лилия Латыпова-Бикаева.