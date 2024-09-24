Подать заявление на оформление оружия псковичи могут онлайн

Подать заявление на оформление оружия можно онлайн через портал «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Для этого необходимо:
1. Зайти в личный кабинет.
2. В разделе услуги выбрать «Безопасность и правопорядок».
3. Затем раздел «Оформление оружия».
4. Здесь будут представлены все типы заявлений на оформление лицензий и разрешений на ношение оружия.
5. Далее стоит выбрать нужное и заполнить все необходимые поля.
6. Если все соответствует, можно оплачивать госпошлину.
В конце в лицензионно-разрешительный центр Росгвардии нужно прийти, чтобы получить документы.