Общество

Подать заявление на оформление оружия псковичи могут онлайн

Подать заявление на оформление оружия можно онлайн через портал «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Для этого необходимо:

1. Зайти в личный кабинет.

2. В разделе услуги выбрать «Безопасность и правопорядок».

3. Затем раздел «Оформление оружия».

4. Здесь будут представлены все типы заявлений на оформление лицензий и разрешений на ношение оружия.

5. Далее стоит выбрать нужное и заполнить все необходимые поля.

6. Если все соответствует, можно оплачивать госпошлину.

В конце в лицензионно-разрешительный центр Росгвардии нужно прийти, чтобы получить документы.