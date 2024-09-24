Общество

Сергей Вострецов: Пора запретить переработки в школах и больницах

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже 20 лет продвигает мнение о том, что пора запретить переработки в школах и больницах, заявил глава объединения, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Конституционный суд России запретил включать плату учителям за дополнительную работу в состав зарплаты, не превышающей минимальный размер оплаты труда (МРОТ, с 2024 года составляет 19 242 рублей). На сайте суда говорится, что поводом к проверке статей Трудового кодекса стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой.

Как указал Конституционный суд, каждый работодатель, устанавливая систему оплаты труда, должен обеспечить работнику не только заработную плату не ниже МРОТ, но и повышенную оплату труда при работе в условиях, «отклоняющихся от нормальных».

«Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже 20 лет толкует, что пора запретить переработки в школах и больницах. Раньше их маскировали под совместительство, и вместо полноценной второй ставки людям платили голый оклад, а это максимум 30% от зарплаты. Переработку обязаны оплачивать в двойном размере, в результате вместо положенных 300% человек получал только 130%. Вот вам и арифметика. Плюс еще одна проблема: из-за того, что бюджетникам мало платят, они все занимают как минимум по 1,5 ставки. Вот и получается, что в больницах 1000 ставок, а работает 500 или максимум 700 человек. Люди выгорают, качество падает, а для молодых специалистов нет рабочих мест. Кто там и каким местом в правительстве думает — непонятно. Хорошо, хоть суды понемногу начинают образовываться, это вселяет надежду», — написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.