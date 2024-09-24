Общество

В Невельском округе пресекли незаконную перевозку говядины из Белоруссии

В деревне Лобок Невельского округа государственный инспектор управления Россельхознадзора приостановил незаконное перемещение 1,5 тонны говядины на кости, которая перевозилась из Республики Беларусь в транспорте, не оснащенном холодильным оборудованием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено, что на товаре отсутствовала маркировка (клейма), говядина перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение 1,5 тонны говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.