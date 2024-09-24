Общество

Россиян предлагают штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

Госдума в ходе пленарного заседания 24 сентября приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы, предполагающий введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), авторы законопроекта предлагают дополнить его новой статьей 8.50. Согласно ей, теперь граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 руб., за повторное нарушение – 3000 руб. Индивидуальные предприниматели заплатят от 3000 до 5000 руб., а при повторном нарушении штраф достигнет 10 000 руб.

Согласно ст. 13 закона об ответственном обращении с животными, требования к содержанию домашних питомцев включают в себя, в частности, выгул собаки в наморднике и на поводке, уборку отходов животного на территориях общего пользования, недопущение выгула собаки вне специально отведенных для этого мест. Также там уточняется, что запрещено использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Сейчас в КоАП есть статья за несоблюдение требований к содержанию животных (8.52), но из-под ее действия выведены домашние питомцы. На территории Московской области уже действуют такие меры ответственности для владельцев животных, законопроектом предлагается распространить их на всю страну, пояснил в ходе пленарного заседания докладчик, официальный представитель Мособлдумы Сергей Керселян.

Согласно тексту законопроекта, дела о таких нарушениях будут рассматривать органы исполнительной власти регионов, осуществляющие надзор в области обращения с животными (например, минсельхоз Московской обл.). Такой новеллой предлагается дополнить ст. 23.94 КоАП. Впрочем, нет гарантии, что норма о передаче дел местным органам власти приведет «хоть к какому-то результату», поскольку отношения по обращению с животными контролируются большим количеством разных органов (например, региональный минприроды, минсельхоз, местные управления ветеринарии), обратила внимание адвокат адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина.

В Московской области в 2020 г. в местный минсельхоз поступило 456 жалоб граждан на ненадлежащее содержание домашних животных (например, самовыгул собаки или выгул в неустановленных местах), в 2021 г. – 367, следует из пояснительной записки к законопроекту. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах: например, за I квартал 2021 г. в Костромской области было 1012 обращений, в Архангельской области – 370, в Кировской области – 255, в Самарской области – 250, в Удмуртии – 190, в Тюменской области – 180, говорится там же.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных, осуществляющих выгул домашних животных вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, территориях образовательных организаций, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», – утверждается в пояснительной записке.

По данным ВЦИОМ, четверть россиян (25%) недовольны отсутствием уборки за собаками во дворе и выгулом агрессивных собак без намордника (18%). Одинаковое количество опрошенных (по 14%) беспокоит самовыгул собак, а также выгул животных в неположенных местах, громкий лай в позднее или раннее время. 11% недовольны тем, что хозяева не убирают за собаками в лифтах и подъездах, 8% не устраивает, что собак выгуливают на длинном поводке. В исследовании 14 июля приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, пишут «Ведомости».

Установленные в 2022–2023 гг. правила по выгулу домашних животных многие россияне игнорируют, именно поэтому потребовались штрафы за их нарушение, сказал голосовавший за принятие законопроекта первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Проблема ответственного содержания домашних животных, особенно в густонаселенных районах, давно назрела: например, выгул собак без намордников может представлять угрозу для других жителей, подчеркнул научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Несмотря на это, вопрос о размере штрафов вызывает сомнения, поскольку для некоторых нарушителей такие суммы могут оказаться незначительными, подчеркнул он.

Инициатива Мособлдумы позволит упорядочить выгул животных, не допустить оставления питомцев без присмотра, а также заставит людей, перед тем как они заводят животных, задумываться, смогут ли они обеспечить надлежащий уход за ними, сказала президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина. По ее оценке, размер штрафов оптимальный, поскольку большие суммы могут, например, сподвигнуть хозяев выкидывать животных, чтобы не иметь к ним никакого отношения.