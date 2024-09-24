Общество

Как вычислить финансовых мошенников, ответил эксперт

Для защиты от мошенничества приходится отслеживать его признаки и держать руку на пульсе. Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин раскрыл способы, как обезопасить себя.

Существует несколько основных признаков того, что человек столкнулся с мошенниками. Во-первых, с ним связываются с неизвестных номеров. Однако мошенники используют и технологию подмены номера, поэтому даже если человек получает звонок с официального номера банка, все равно стоит проявить осторожность, пишет RuNews24.ru.

Во-вторых, преступник представляется сотрудником банка, представителем полиции или других органов власти. Мошенники делают это, чтобы вызвать подсознательное чувство доверия у жертвы. В-третьих, при общении человека запугивают и убеждают, что отправить деньги – это единственный способ избежать «катастрофы». В-четвертых, мошенники стремятся решить вопрос как можно быстрее, поэтому в разговоре будут давить на срочность, говорить, что времени «на подумать» нет и так далее. Цель мошенника – создать у жертвы чувство безысходности, ограничить пространство для размышлений и трезвой оценки ситуации.