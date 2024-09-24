Общество

Детей эвакуировали из псковской школы в рамках учений

На территории средней общеобразовательной школы №47 в Пскове 25 сентября прошли пожарно-тактические учения с участием сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в библиотеке школы на первом этаже произошло возгорание. Персонал сообщил о происшествии в пожарную охрану и провел эвакуацию детей из здания школы. Но из-за сильного задымления доступ к эвакуационным выходам стал невозможным, и некоторым сотрудникам школы пришлось ждать помощи в здании.

Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей города Пскова и службы пожаротушения.

В ходе учений осуществлено спасение всех пятерых условных пострадавших.

Всего в учениях было задействовано 17 специалистов МЧС России и 6 единиц техники.