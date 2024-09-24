Общество

День встречи со старыми друзьями празднуют 26 сентября

День встречи со старыми друзьями отмечается ежегодно 26 сентября. Хотя основатели и обоснование даты для выбора праздника – не известны, но это не умаляет его значимости и актуальности. Ведь этот день – еще один повод, чтобы вспомнить о своих старых добрых друзьях и, конечно же, встретиться с ними.

Кстати, ученые тоже не обделили дружбу своим вниманием и даже выявили несколько интересных фактов об этом явлении. Например, считается, что человек начинает осознавать такое понятие, как дружба, в возрасте девяти месяцев. Общение с друзьями полезно для здоровья – так как помогает человеку получить психологическую разрядку, способствует снижению уровня тревоги и стресса, благоприятно сказывается на гормональном фоне организма, а значит – продлевают жизнь, сообщает Calend.ru.

Также исследования показали, что люди, которые общаются с друзьями регулярно, сохраняют здоровье до преклонных лет и живут дольше, если видятся с товарищами чаще, чем с родственниками.