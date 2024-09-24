Общество

Образовательную программу «Герои молодежи» запустили в РФ

Роспатриот запустил образовательную программу «Герои молодежи» для координаторов молодежной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Программа «Герои молодежи» направлена на вовлечение молодого поколения в социально-полезную деятельность. Это проект для тех, кто хочет организовывать и проводить мероприятия для молодежи. В программе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет в двух категориях:

региональные координаторы всероссийского проекта служения «Твой герой»;

специалисты по работе с молодёжью, участвующие в реализации государственной молодёжной политики на региональном уровне.

Чтобы принять участие в программе, нужно до 4 октября подать заявку в системе ФГАИС «Молодежь России».

Участники пройдут обучение технологиям работы с молодым поколением в рамках государственной молодежной политики.

Обучение пройдет с 24 по 27 октября в очном формате в городе Красногорске.

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи ( Росмолодежь).