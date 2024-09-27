Общество

Курсанты побывали на экскурсии в себежской колонии

Под руководством старшего преподавателя кафедры организации режима Псковского филиала Университета ФСИН России Дмитрия Иконникова обучающиеся 4 курса посетили ИК-6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района). Мероприятие прошло в рамках практической деятельности и в целях знакомства с будущей профессией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

При обходе исправительного учреждения курсанты побывали в жилых отрядах с обычными и строгими условиями отбывания наказания, а также в запираемых помещениях (штрафной изолятор, помещение камерного типа), посетили клуб, церковь, столовую, спортзал, банно-прачечный комплекс, участки производственной зоны, где трудоустроены осужденные.

«Места лишения свободы – очень сложная сфера. Учебники учебниками, а практика, когда курсант своими глазами увидит место будущей работы, это совсем другое. Поэтому важность выездных занятий для будущих офицеров налицо, ведь большинству из них предстоит именно в исправительных колониях и следственных изоляторах и провести первые годы службы в УИС», - отметил заместитель начальника ИК-6 Михаил Добронравов.