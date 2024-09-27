Общество

Псковские работодатели обсудили меры господдержки при трудоустройстве соискателей

Заседание клуба работодателей состоялось в рамках осенней ярмарки трудоустройства на базе кадрового центра «Работа России» по Пскову и Псковскому району 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография пресс-службы областного центра занятости населения

Подобные мероприятия проводятся ежеквартально и призваны познакомить работодателей с возможностями кадровых центров и с имеющимися мерами поддержки при трудоустройстве тех или иных категорий соискателей.

В мероприятии приняли участие Псковский завод аппаратуры дальней связи, «Псков — Полимер», «Славянка», Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области», Псковский завод радиодеталей «Плескава», СИЗО-1 УФСИН России Псковской области, ООО «Бирчвуд», а также консультант отдела трудоустройства комитета по труду и занятости Псковской области Олеся Облакова и представители кадрового центра «Работа России».

В ходе заседания его участники обсудили меры господдержки работодателей, предусмотренной в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан. Кроме того, затронули вопросы организации трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, формат экспресс-стажировки, а также временное трудоустройство граждан, освобожденных из мест лишения свободы после отбытия наказания или получивших приговоры, не предусматривающие изоляцию от общества.