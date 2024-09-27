Общество

Просроченная задолженность по зарплате составила более 2,5 миллионов рублей в Псковской области

Просроченная задолженность по заработной плате по Псковской области по состоянию на 1-е сентября 2024 года составила 2 миллиона 545 тысяч рублей, сообщили в Псковстате.

Фото: Псковстат

Данные показатели по сравнению с 1-м августа 2024 года увеличились на 19,5 процента.

Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует. Вся сумма просроченной задолженности образовалась по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

Информация представлена по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимся к субъектам малого предпринимательства).