Общество

Десантники из Пскова в рамках тренировок совершили более 500 прыжков с парашютом

Десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления Кислово совершили более 500 прыжков с парашютом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках проведения воздушно-десантной подготовки десантники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили более 500 прыжков с парашютом из самолетов Ан-2 на парашютных системах Д-10», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рано утром первая корабельная группа, взлетев с аэродрома Кресты под Псковом, совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 м на площадку приземления Кислово в Псковской области. Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для летчиков, чтобы суметь оценить обстановку и в дальнейшем произвести десантирование, делая лишь небольшие поправки на ветер, пишет ТАСС.

Затем началось массовое десантирование личного состава.

«В ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях и обстановке. Десантники показали смелые и уверенные действия как в воздухе, так и при приземлении, материальная часть отработала штатно», - отметили в военном ведомстве.