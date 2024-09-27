Общество

Псковские полицейские обеспечили охрану общественного правопорядка на ярмарке «Осень 2024»

Полицейские обеспечили безопасность граждан во время проведения ежегодной сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2024» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В период проведения ярмарки «Осень 2024» на охрану общественного порядка и обеспечения безопасности граждан были задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, а также представители АНО «Дружина».

С самого утра кинологи со служебными собаками обследовали места проведения мероприятия и места массового пребывания горожан.

Полиция, руководствуясь действующим законодательством, предприняла все необходимые меры для того, чтобы ярмарка прошла без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке.