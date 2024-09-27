Общество

Новый провизор работает в Псковской областной инфекционном больницы

Провизор Карина Лавецкая работает в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Карина Лавецкая родом из Новосокольников. В 2024 году окончила Смоленский государственный медицинский университет по направлению «Фармация». После прохождения целевого обучения, молодой специалист вернулась в Псковскую область.

«Псковскую областную инфекционную клиническую больницу Карина Левицкая рассматривает как хорошее начало своей профессиональной деятельности, поскольку хотела углубиться в фармацевтическую практику именно в условиях лечебного учреждения. Своей работой она сможет обеспечивать пациентов стационара всеми необходимыми лекарственными препаратами для получения ими качественной терапии инфекционных заболеваний», - рассказали в комитете.