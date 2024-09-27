Новый врач-хирург пришел на работу в Великолукский филиал Псковской областной больницы

Новый врач-хирург Александр Комиссаров пришел работать в хирургическое отделение Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Врач окончил Смоленский государственный медицинский университет. «С филиалом в городе Великие Луки знаком не понаслышке - проходил здесь производственную практику на первых трех курсах в нейрохирургии и в хирургическом отделении», - рассказал Александр Комиссаров.
После обучения в ВУЗе по целевому направлению успешно прошёл двухгодичный курс ординатуры, совмещая его с работой в приёмном отделении Смоленской областной клинической больницы.