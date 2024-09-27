Тремя молодыми фельдшерами пополнился штат медработников Псковской области

Три новых фельдшера пришли работать на Великолукскую подстанцию и Локнянский пост скорой медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
Вера Иванова, Дина Шатрова, Полина Паршенкова - выпускники Великолукского медицинского колледжа.
За каждым молодым специалистом закреплены опытные наставники для передачи опыта и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей.