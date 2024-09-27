Общество

Более 40 автомобилей изъяли псковские приставы у должников

С помощью программы «ПриставБот — поиск авто» судебные приставы Псковской области подвергли акту описи и ареста 42 автотранспортных средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Судебные приставы — исполнители управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области провели массовый рейд по выявлению автотранспортных средств, принадлежащих должникам на праве собственности.

В результате проведенного мероприятия проверено 4 475 автотранспортных средств. 42 автомобиля подвергнуто акту описи и ареста, из них 3 транспортных средства изъяты на специализированную стоянку по хранению арестованного имущества.

Изъятые автотранспортные средства принадлежат должникам, имеющие крупные суммы задолженности по исполнительным производствам.