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Общество

Юнармейцы Псковской области вошли в тройку лидеров в первых военно-патриотических играх

28.09.2024 19:49|ПсковКомментариев: 0

Юнармейцы Псковской области вошли в тройку лидеров в первых военно-патриотических играх «Девушки в погонах», сообщили Псковской Ленте Новостей в Юнармии. 

Фото здесь и далее: Юнармия Пскова

В Подмосковье состоялась первая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» в которой приняли участие 120 команд из разных регионов нашей страны. 

7 участниц юнармейского движения города Пскова приехали соревноваться за честь региона и стать лучшими.

Девочки из Пскова заняли третье место.

Юнармейцы соревновались в таких этапах как: 

  • «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»»;
  • «Воинские звания ВС РФ»;
  • «Разборка-сборка автомата Калашникова»;
  • «Защита от оружия массового поражения»;
  • «Героические страницы Великой Отечественной войны»;
  • «Марш-бросок»;
  • «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 патронами»;
  • «Стрельба имитационная из автомата Калашникова»;
  • «Биатлон»;
  • «Тактическая стрельба»;
  • «Ориентирование».
Источник: Псковская Лента Новостей
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