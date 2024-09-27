Общество

Юнармейцы Псковской области вошли в тройку лидеров в первых военно-патриотических играх

Юнармейцы Псковской области вошли в тройку лидеров в первых военно-патриотических играх «Девушки в погонах», сообщили Псковской Ленте Новостей в Юнармии.

Фото здесь и далее: Юнармия Пскова

В Подмосковье состоялась первая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» в которой приняли участие 120 команд из разных регионов нашей страны.

7 участниц юнармейского движения города Пскова приехали соревноваться за честь региона и стать лучшими.

Девочки из Пскова заняли третье место.

Юнармейцы соревновались в таких этапах как: