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Александр Козловский: Машиностроение — это одна из ключевых отраслей экономики

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области в своем Telegram-канале.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём машиностроителя! Благодаря вашему труду создаются новые машины и оборудование, которые используются во всех сферах жизни. Вы — настоящие профессионалы своего дела, люди, преданные своей профессии. Вы вносите огромный вклад в развитие нашей страны, создавая продукцию, которая пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.Дорогие земляки! В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд, профессионализм и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов в вашей работе! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, любовью и счастьем!» - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что машиностроение — это одна из ключевых отраслей экономики, которая обеспечивает развитие промышленности, науки и техники.