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Общество

В Госдуме хотят ввести лимит на потребительские займы

29.09.2024 19:45|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме выступили с инициативой ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. Об этом заявил депутат Думы Сергей Колунов. По его мнению, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

«Это пугающая статистика. Такое количество кредитов, естественно, приводит к попыткам найти способ их «обнулить», списать долги. На этом фоне появляются мошенники, которые за деньги готовы «освободить от долгов», расцветают микрофинансовые организации (МФО), которые даже не интересуются количеством уже взятых займов, загоняя граждан в кредитную яму», — заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По данным Минтруда, около 13 млн россиян одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов. В стране уже действуют механизмы, препятствующие выдаче новых займов закредитованным гражданам, включая показатель долговой нагрузки (ПДН) и повышенные макропруденциальные надбавки по кредитам с предельной долговой нагрузкой выше 50%.

Эксперты отмечают, что ограничение числа кредитов может способствовать сокращению уровня закредитованности населения, но также может противоречить принципам свободы договора и ограничивать права граждан на получение финансовых услуг. Кроме того, существует риск роста теневого рынка кредитования и активизации нелегальных кредиторов, пишут «Известия».

До этого сообщалось, что в России выявили свыше 100 тыс. граждан, оформивших несколько льготных ипотек. Кроме того, был зафиксирован случай оформления 26 кредитов с господдержкой на одного заемщика. Максимальная сумма льготной ипотеки, взятой одним человеком, превысила ₽196 млн.

Источник: Псковская Лента Новостей
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