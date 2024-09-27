Общество

Сотрудник регионального следственного управления провел классный час в Гуманитарном лицее

Во всех учебных заведениях начался новый учебный год. Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области после летних каникул проводят встречи с учащимися образовательных учреждений. Сегодняшняя встреча проведена с учениками 7 «А» класса МАОУ «Гуманитарный лицей» на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. Как обезопасить себя от преступных посягательств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ходе беседы следователи поговорили со школьниками о возрасте наступления административной и уголовной ответственности, наиболее распространенных преступлениях, совершаемых подростками на территории Псковской области. Отдельное внимание уделили вопросам соблюдения школьниками правил дорожного движения, особенно при переходе дороги, а также исключению случаев проведения игр, спортивных занятий непосредственно около дорожного полотна, что представляет угрозу для жизни и здоровья.

Вспомнили с ребятами и о правилах безопасного поведения в сети «Интернет»: о том, что опасно вступать в переписку с незнакомыми лицами, нельзя сообщать свои личные данные и сведения о членах семьи, информацию о месте жительства, учебы, времяпровождении, финансовом состоянии семьи и многом другом, что может быть использовано злоумышленниками в преступных целях.

В завершение встречи ребята задали интересующие их вопросы и поблагодарили спикера за интересную беседу.