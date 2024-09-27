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Общество

Псковичам напомнили правила безопасного поведения учащихся в школах

29.09.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Следственное управление СКР по Псковской области предлагает ознакомиться с основными правилами безопасного поведения учащихся в школах. 

«Новый учебный год успешно начался и завершается его первый месяц. Помимо педагогов, ответственность за безопасность ребёнка также лежит и на родительских плечах», - обратились в Следственном комитете.  

Следственное управление СКР по Псковской области провести беседы с детьми о правилах поведения на уроках и внеурочное время.

Ниже приведены основные правила техники безопасного поведения учащихся:

  • Не бегать по коридорам, лестницам, кабинетам и любым другим школьным помещениям не предназначенным для этого.
  • Нельзя съезжать по перилам, бегать по лестничным проемам, открывать окна в классе и коридоре, залезать на подоконники, на чердак и крышу школы.
  • Запрещается входить в подсобные школьные помещения, в которых находятся коммуникации, устройства и механизмы. Это опасно для жизни и здоровья.
  • О появлении подозрительных людей необходимо немедленно сообщить охране или учителю.
  • Не бегать и не шуметь в коридоре, особенно во время уроков. Не толкаться, не драться, не кричать. Не играть в активные игры в мещениях, прямо не предназначенных для этого.
  • Не вести себя агрессивно, не провоцировать конфликты и не принимать в них участие. Любые возникшие конфликты между учениками решать мирным путем или через учителя.
  • Не бросать и не использовать в играх твердые предметы, которые могут нанести травму: камни, палки.
  • Не приносить в школу опасные предметы или вещества, которые могут нанести вред окружающим: пиротехнические или взрывные устройства, острые, режущие предметы, любой вид стрелкового оружия (в том числе и пневматического).
  • Не подходить к местам, представляющим повышенную опасность: ямы, траншеи, котлованы, оживленные автомобильные дороги.
  • Избегать всех прочих опасностей, всегда соблюдать осторожность и правила безопасности жизнедеятельности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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