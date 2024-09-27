Общество

Псковичам напомнили правила безопасного поведения учащихся в школах

Следственное управление СКР по Псковской области предлагает ознакомиться с основными правилами безопасного поведения учащихся в школах.

«Новый учебный год успешно начался и завершается его первый месяц. Помимо педагогов, ответственность за безопасность ребёнка также лежит и на родительских плечах», - обратились в Следственном комитете.

Следственное управление СКР по Псковской области провести беседы с детьми о правилах поведения на уроках и внеурочное время.

Ниже приведены основные правила техники безопасного поведения учащихся: