Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах

С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области

Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала

Т1 Иннотех: Российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные

133 тысячи россиян наберут на военную службу в осенний призыв

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России

На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей

Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова: Есть ли место политической сатире в современной России?

Горе от ума или новая волна предложений по «модернизации образования: 11 лет в школе – много, а абитуриенткам с детьми + баллы;

Почти готовы: к отопительному сезону Псковская область готова на 90%, в Пскове теплоноситель готовы подать в систему 1 октября.

С начала года в Псковскую область туристы совершили свыше 1 млн поездок: статистика путешествий за 9 месяцев.

С 1 октября подорожает общественный транспорт. В политическом блоке к ведущим присоединится политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72.