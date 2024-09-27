Общество

В Пустошкинском районе введен карантин из-за сорняка «повилика»

В сентябре сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельных участков, расположенных в Пустошкинском районе. На площади 1,75 гектара был выявлен сорняк «повилика»*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В результате проведенного обследования выявлен очаг карантинного сорного растения повилики (Cuscuta sp.sp.), расположенный по обе стороны автомобильной дороги от трассы М9, следующей на деревню Никитино, вблизи деревни Рокачино, и земельного участка КН 60:19:0083508:25. В связи с этим на данной территории приказом управления установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 11,5 га (очаг – 1,75 га, буферная зона – 9,75 га), разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления. Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито».

*Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала. В карантинной фитосанитарной зоне запрещается выращивание и реализация семенного посадочного материала в течение 3-х лет до полной ликвидации карантинного объекта.