Общество

Более 150 человек пришли на День открытых дверей в отделение Банка России

Общероссийский День открытых дверей Банка России прошел 28 сентября, в нем приняли участие более 150 жителей Пскова. Псковичи и гости города смогли побывать в историческом здании Земского банка и в музее отделения, послушать лекции по финансовой грамотности, узнать полезную информацию о российских банкнотах и монетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении Центрального банка Российской Федерации.

В этом году впервые для участников Дня открытых дверей проводился финансовый квиз, в котором приняли участие более 30 человек. Команды смогли проверить знания по экономике и финансовой грамотности и продемонстрировать свой уровень эрудиции. Живое обсуждение вызвали вопросы ведущего про индекс красной губной помады и про место хранения рукописей Льва Толстого. Знатоки получили сертификаты и памятные призы от руководства отделения.

Посетителей музея встречала «Катенька» – новый персонаж выставки, манекен, одетый в форму сотрудника государственного банка советского периода. Форму пошили в соответствии с историческими канонами и техническим описанием. Свое имя манекен получил в честь популярного прозвища сторублевой царской банкноты с изображением императрицы Екатерины II.

Участники экскурсий познакомились с техникой, с помощью которой проводятся операции по выдаче и приему денег, экспертиза, а также пересчет банкнот и монет. Гости увидели работу банковских счетных и сортировальных машин и попробовали себя в роли кассира. Эксперты рассказали, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.

«Приятно, что на День открытых дверей в отделение Псков многие пришли семьями. Программа была рассчитана на разные возрастные группы. Особый интерес у детей вызвали викторина, мастер-классы, ребусы и игры, в которых они проверили свои финансовые знания», – поделился исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Музей отделения Псков Банка России принимает посетителей и в другие дни, записаться на регулярные экскурсии можно на сайте.