Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог

Каждый ребенок индивидуален и обладает теми или иными талантами. Но зачастую дети отказываются учиться. Пять способов вызвать интерес у ребенка к учебе назвала ведущий методолог EduWow, педагог-психолог Альбина Шакирова.
Самым первым способом является обращение к самому ребенку, почему он не хочет учиться, или что вызывает у него трудности.
Как говорит Альбина Шакирова, в природе детей заложено стремление к познанию и изучению нового. Если этого стремления нет, значит, точно есть какая-то причина, с которой можно разобраться. Необходимо поговорить с ребёнком, узнать причину и оказать поддержку, пишет RuNews24.ru.
Третьим способ является проявление интереса к процессу обучения в школе. Именно к процессу, а не к результату.
«Регулярно спрашивайте не про оценки и контрольные, а про то, что сегодня ребенок узнал, какие интересные навыки приобрёл, что ему понравилось и не понравилось. Попросите его научить вас тому, чему его научили в школе. Например, проведите в семье викторину по географии или истории. Таким образом, ребенок обретет навык рефлексии изученного и будет замотивирован именно к процессу познания нового», – советует психолог.
Четвертый способ – показать ребенку, как знания в школе связаны с реальной жизнью. Дети часто спрашивают «зачем мне это нужно?», и это резонный вопрос. Ребенку важно понимать, как эти знания применять на практике.
Последний способ - это организация учебного процесса. Нужно помочь ребенку организовать учебный процесс. Бардак в школьных делах вызывает беспокойство и раздражение. Важно научить ребенка планировать школьную неделю в календаре, делать чек-листы заданий, организовывать свои учебники и тетради по цветам, правильно собирать портфель. Эти подготовительные процессы позволят сфокусироваться на учебе и получать радость от своих красивых тетрадок.