Общество

Волнение респондентов ПЛН из-за атак дронов на соседние регионы возросло

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не перестают испытывать чувство тревоги в связи с налетами дронов в регионы РФ. Это следует из опроса, в котором приняли участие 317 человек.

Более половины участников опроса, 69,4%, отметили, что чувство тревоги в последнее время их не покидает. Отметим, что несколько месяцев назад число взволнованных было равно 53,18%.

7,57% проголосовавших признали, что обстановка непростая, но ПВО и отряд «Дружина» справятся с обеспечением безопасности в Псковской области. Ранее 21,68% принявших участие в опросе считали, что силы противовоздушной обороны смогут защитить область от дронов.

Безразличие к атакам БПЛА выразили 10,09 % респондентов.

4,42% голосующих склонны думать, что вражеские дроны летают далеко от Псковской области, и такая опасность жителям региона не грозит. Такое же число проголосовавших уже не тревожатся по этому поводу, а 3,15% заявили, что их больше тревожат фейки по этой теме.

Помогать в обеспечении безопасности и принимать у себя беженцев готовы лишь 0,95% участников опроса.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 сентября город Торопец Тверской области был подвергнут атаке БПЛА. В результате падения обломков во время отражения атаки ПВО возник пожар. Торопец — город на западе Тверской области. До Великих Лук — 100 км, до Куньи — 60 км.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?»