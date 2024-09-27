Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Фермерство по любви
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Объекты агротуризма
Корпоратив в ресторане Helga
«Лёвенъ»: вкусные новинки
нейросетевой Пушкин
Баня Помощница от простуд
Лонгрид мифы о молоке
Великолепное Трио
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 27.09.2024 20:594 Почетную грамоту президента получил председатель облизбиркома Игорь Сопов 01.10.2024 07:300 День пожилых людей отмечают в мире 1 октября 30.09.2024 22:360 Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области 30.09.2024 22:170 Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области 30.09.2024 22:000 Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог 30.09.2024 21:300 Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%
 
 
 
Самое популярное 24.09.2024 09:579 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:118 Псковский торг: рынок вместо рынка 24.09.2024 17:214 В аграрном комитете псковичам объяснили переезд областной ярмарки с Октябрьской площади
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День пожилых людей отмечают в мире 1 октября

01.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей, пишет Calend.ru.

По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает почти 700 миллионов человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. В основе всех усилий, принимаемых в этом направлении, лежат права человека.

В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштабными глобальными целями в области развития.

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине.

Напомним, в рамках празднования Международного дня пожилого человека Великолукский политехнический колледж проводит благотворительную акцию по бесплатной стрижке пенсионеров.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 43 человека
01.10.2024, 08:150 Замначальника МЧС обвинили в организации поджогов и покушении на убийство бывшего подчиненного 01.10.2024, 08:000 Псков станет отправной точкой всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: Музыкальное путешествие» 01.10.2024, 07:300 День пожилых людей отмечают в мире 1 октября 01.10.2024, 07:000 Международный день музыки празднуют 1 октября
30.09.2024, 22:360 Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области 30.09.2024, 22:170 Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области 30.09.2024, 22:000 Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог 30.09.2024, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 октября
30.09.2024, 21:300 Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3% 30.09.2024, 21:230 Новая страховка для таксистов: забота о пассажирах или очередной побор? 30.09.2024, 21:200 В Пскове мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений – опрос 30.09.2024, 21:090 Размер пособия по беременности может стать 794 тысячи рублей
30.09.2024, 21:000 Елена Даньшова провела в великолукской школе урок о воссоединении новых регионов с РФ 30.09.2024, 20:400 Зону отдыха благоустроил ТОС в новоржевской деревне Седоговец 30.09.2024, 20:270 Соцфонд предложил проиндексировать страховые пенсии с апреля на 14,75% 30.09.2024, 20:200 Продолжаются поиски псковички с родинкой на верхней губе
30.09.2024, 20:000 16% родителей школьников Пскова возьмут отпуск в период осенних каникул – опрос  30.09.2024, 19:500 Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября 30.09.2024, 19:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках». ВИДЕО 30.09.2024, 19:400 Продолжается прием заявок от псковичей на участие в конкурсе творчества пожилых людей
30.09.2024, 19:311 Автопробег в рамках акции «Спасибо, что мы вместе» прошел в Пскове 30.09.2024, 19:200 Псковская школа чтецов приглашает на занятие 5 октября 30.09.2024, 19:000 Свыше 100 псковских семей собрал фестиваль Движения Первых 30.09.2024, 18:490 В Пскове по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома возбуждено уголовное дело
30.09.2024, 18:401 Нетрезвых водителей за рулем Audi и Volkswagen поймали в Пскове 30.09.2024, 18:240 Задать вопросы приставу о коррупции смогут псковичи 1 и 4 октября 30.09.2024, 18:220 Родителям будущих великолукских выпускников рассказали об обучении в вузах ФСИН 30.09.2024, 18:200 Как работает единый реестр повесток, рассказали специалисты
30.09.2024, 18:190 Из ярославского зоопарка похитили кенгуру 30.09.2024, 18:070 Волнение респондентов ПЛН из-за атак дронов на соседние регионы возросло 30.09.2024, 18:070 Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи 30.09.2024, 18:030 Команда Порховского района заняла первое место на фестивале ГТО среди госслужащих
30.09.2024, 18:011 «Постскриптум»: Горе от ума, готовность к зиме и политическая сатира в современной России. ВИДЕО 30.09.2024, 18:000 При поддержке клуба единоборств ветеран СВО в Пскове возобновил тренировки 30.09.2024, 17:580 Призеров премии «Экология – дело каждого» наградили в Пскове 30.09.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 сентября
30.09.2024, 17:550 Более 150 человек в Пскове пришли на День открытых дверей в отделение Банка России 30.09.2024, 17:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 30.09.2024, 17:400 Театр «Пушкинская школа» премьерой завершает свои гастроли-2024 в «Михайловском» 30.09.2024, 17:360 В движение ТОС нужно вовлекать молодежь — Дмитрий Быстров
30.09.2024, 17:330 Мошенники взломали аккаунты 13 псковичей на сайте «Госуслуги» 30.09.2024, 17:270 Девять членов псковского клуба Nordman вошли в российский рейтинг теннисистов 30.09.2024, 17:210 Т1 Интеграция: Конкурентоспособную САПР продемонстрировали на форуме «Микроэлектроника» 30.09.2024, 17:190 Четыре концерта органной музыки дадут в псковской церкви в октябре
30.09.2024, 17:150 «ГорДозор»: Шлагбаум раздора. ВИДЕО 30.09.2024, 17:080 В Пустошкинском районе введен карантин из-за сорняка «повилика» 30.09.2024, 17:002 Ярмарка на воде 30.09.2024, 16:580 Культурно-образовательный комплекс хотят создать в Доме Родзянко в Усвятах
30.09.2024, 16:530 Почти 30 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 30.09.2024, 16:510 Кредитный рейтинг Т1 и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом 30.09.2024, 16:470 Фальшивку обнаружили в выручке одной из заправок Пскова 30.09.2024, 16:420 «Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта. ВИДЕО
30.09.2024, 16:344 Шлагбаум для ПИЛГ 30.09.2024, 16:290 Около четырех тысяч кубометров грунта вывезли для строительства гостиницы в Пскове 30.09.2024, 16:210 VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у псковичей — аналитики 30.09.2024, 16:120 Оптовые цены на газ для всех потребителей в РФ в 2025 году будут индексированы на 10,3%
30.09.2024, 16:101 Суд оставил без изменений решение о непризнании ремонта в Пскове на 30 млн рублей 30.09.2024, 16:010 Глава псковской федерации: Русская система подготовки силовых атлетов — лучшая в мире 30.09.2024, 15:490 Тариф на передачу электроэнергии в РФ может вырасти на 11,6% в 2025 году 30.09.2024, 15:400 В Пскове водитель электросамоката врезался в автомобиль на пешеходном переходе
30.09.2024, 15:360 Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в филармонии 30.09.2024, 15:130 Гала-концерт органной музыки состоится в Печорах 1 октября 30.09.2024, 15:010 Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок» 30.09.2024, 14:560 До -4 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября
30.09.2024, 14:500 Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников 30.09.2024, 14:430 Группа ПСБ предложила программу долгосрочных сбережений с государственным механизмом софинансирования 30.09.2024, 14:410 Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность» 30.09.2024, 14:330 Выставка «У прошлого – одни глаза» откроется в Пскове 2 октября
30.09.2024, 14:280 Роскомнадзор рассказал, за что блокирует VPN-сервисы 30.09.2024, 14:110 Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-журналисту за дискредитацию госорганов РФ 30.09.2024, 14:050 В Порховском районе открылся «Добро.Центр» 30.09.2024, 13:530 Пскович и великолучанин перевели мошенникам около 2,5 млн рублей
30.09.2024, 13:470 Писатель Юрий Молин посетил усадьбы Римского-Корсакова и передал музею редкие экспонаты 30.09.2024, 13:370 Все тепловые источники Пскова начнут работу 1 октября 30.09.2024, 13:280 На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей 30.09.2024, 13:220 Островское райпо предложило псковичам «молодильные яблоки» на осенней ярмарке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru