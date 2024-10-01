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Общество

Порядка 400 псковичей присоединились к муниципальным этапам чемпионата по оказанию первой помощи

01.10.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Более 400 школьников и студентов средних профессиональных заведений Псковской области приняли участие в муниципальных этапах чемпионата по оказанию первой помощи. Мероприятие проходит в рамках всероссийского проекта «Первая помощь» от Движения Первых совместно с Российским Красным Крестом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фотографии Движения Первых Псковской области

В этом году команды из пяти человек проходили онлайн-тестирование, где смогли продемонстрировать свои знания в области доврачебной помощи пострадавшему. Более 80 команд Псковской области состязались за право победителей, 26 из которых попадут на региональный этап проекта. Победителя определят 12 октября.

В период подготовки к чемпионату на базе первичных отделений для ребят провели практические мастер-классы от Российского Красного Креста. Помимо навыков оказания первой помощи, участники узнали, как правильно предотвращать травмы и заболевания, а также как научиться ухаживать за пострадавшим.

Например, работники медицинских учреждений рассказывали ребятам, как следить за своим здоровьем, правильно питаться и укреплять свой иммунитет, а также какие правила безопасности нужно соблюдать.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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