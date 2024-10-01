Общество

Победителей конкурса «Заботливая мама» назвали в Великих Луках

Городской конкурс «Заботливая мама» пошел в Великих Луках. Его посвятили популяризации ношения световозвращающих элементов на верхней одежде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В рамках Года семьи для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации практики ношения световозвращающих элементов на верхней одежде по инициативе управления образования администрации города Великие Луки среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальной школы проведен конкурс «Заботливая мама» по декорированию моделей верхней одежды или аксессуаров к ней световозвращающими материалами. Состоялся он на базе центра технического творчества.

В проведении конкурса приняли участие 16 дошкольных образовательных и 9 образовательных учреждений южной столицы региона. Ими были представлены 18 различных моделей. В итоге, определены три победителя:

1 место - Анна Куранова (детский сад №7);

2 место - Михаил Романов (школа №6);

3 место - Вячеслав Васильев (детский сад №26).

Все участники и призеры конкурса награждены дипломами и памятными подарками.