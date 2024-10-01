Общество

Более 110 тысяч тонн кофе ввезли в РФ через Псковскую и Ленинградскую области

Более 110 тысяч тонн кофе из 29 стран мира прошли контроль на госгранице в Псковской области и в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Международный день кофе отмечают 1 октября. С начала года должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга, а также в пунктах пропуска и на складах временного хранения, расположенных в Псковской области, проконтролирован ввоз 128,8 тысячи тонн кофе в зёрнах из 29 стран мира.

86% от основного объема ввезенных партий кофе, 110,3 тысячи тонн, поступили в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области из Бразилии, Вьетнама, Уганды, Индии, Эфиопии, Индонезии, Колумбии, Танзании и Перу.

После прохождения всех необходимых процедур партии растительной продукции, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, отправились в адреса получателей.