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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Старина и современность в архитектуре

01.10.2024 13:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.  

Вокруг вопросов сохранения псковской архитектуры сломано немало копий. Псков – древний город, с десятками сохранившихся (несмотря на войны и катаклизмы) шедевров архитектуры оборонного, гражданского и культового зодчества. Жизнь идет вперед, город развивается, появляются новые строения. И всякий раз возникает дискуссия: а как сочетаются новации со стариной? Каким путем мы должны идти, чтобы сохранять и восстанавливать памятники? Можно ли «поставить на поток» работу инвесторов с памятниками, или эта сфера как была, так и будет делом энтузиастов, пусть и с большими деньгами?

Эти и многие другие вопросы рассмотрим сегодня в программе «Кузница». Наш сегодняшний эксперт – архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин.

Телефон прямого эфира: 56-73-72. 

Трансляция завершена 

Теги: #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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