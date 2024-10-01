Общество

Почти 25 тысяч детей в Псковской области получают дошкольное образование

Почти 25 тысяч детей в Псковской области получают дошкольное образование. В 2023 году на территории Псковской области функционировало 109 дошкольных образовательных организаций. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

По данным системы «Электронная очередь в дошкольные образовательные организации», по состоянию на 31 декабря 2023 года дошкольное образование в различных формах, включая альтернативные, получают 24 836 человек в возрасте от 1 года до 7 лет.

«В городских поселениях и в сельской местности доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет сохраняется на высоком уровне. Актуальным остается вопрос с обеспеченностью местами детей только в детских садах в Пскове, Великих Луках и Псковском районе», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт зданий 37 дошкольных образовательных организаций требуется в Псковской области.