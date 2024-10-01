Общество

70 детей приняли участие в марафоне «Моя семья - моя радость» в Опочецком округе

Социальный марафон «Моя семья - моя радость» состоялся в Опочецком муниципальном округе. Его провела команда сотрудников Псковского областного отделения Российского детского фонда вместе со специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На мероприятиях собрались ученики 8-11 классов опочецкий образовательных учреждений: Гимназии имени А. Д. Петрова и Опочецкой общеобразовательной школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Мероприятия проходили параллельно в двух учреждениях. Всего в социальном марафоне «Моя семья - моя радость» приняли участие 70 детей.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области подготовили для детей интерактивную программу, посвященную важности семейных ценностей, традиций. Дети разделились на несколько команд и выполняли задания марафона: рисовали семейное дерево, размышляли над ценностями, которые важны для их будущей семьи, делились мнением, что такое семья лично для каждого.

Помимо этого, сотрудники детского фонда познакомили ребят с организацией и передали информационные листовки для родителей, в которых указаны способы получения помощи в детском фонде, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Также юные участники социального марафона смогли обновить свой гардероб, выбрав одежду и обувь, которую привезли сотрудники детского фонда. А закончилось мероприятие чаепитием и вручением подарков – настольных игр, в которые можно играть всей семьёй.

Детский фонд благодарит администрацию Опочецкого округа за помощь в организации мероприятий, а образовательные учреждения - за гостеприимство и готовность стать партнерами проекта.

Напомним, проект «Моя семья» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Главная цель проекта - создание условий для развития и укрепления семейных ценностей среди детей и подростков, обучающихся в 8-11 классах Псковской области.