Общество

Вывоз двух собак в Латвию запретили на границе РФ в Псковской области

Случай невыполнения требований ветеринарного законодательства страны-импортера при вывозе двух собак с территории Российской Федерации в страну Европейского союза зафиксирован в пункте пропуска Шумилкино в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Животные перевозились из Санкт-Петербурга в Латвию. При проверке документов инспекторы установили, что на собак отсутствовали протоколы исследований на определение титра антител к вирусу бешенства, что является обязательным требованием для ввоза животных в страны Европейского союза.

В соответствии с требованиями Имплементирующего Регламента ЕС № 2024/1130 от 19 апреля 2024 года, ввозимые в ЕС животные должны иметь подтверждение наличия антител к бешенству.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства вывоз собак был запрещен, выдан акт о возврате груза.