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В работе псковичей вдохновляет зарплата, личный успех и возможность помогать людям – опрос

В работе псковичей вдохновляет зарплата, личный успех и возможность помогать людям. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Отвечая на вопрос, что больше всего вдохновляет в работе, каждый четвёртый пскович назвал зарплату. 9% опрошенных мотивирует успех в достижении целей и результатов. 8% вдохновляются возможностью помогать людям. 7% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе. 6% воодушевляет общение с людьми. По 5% респондентов отметили, что их заряжают сам рабочий процесс и возможность развития своих способностей. Проявлять творческие способности на работе, постоянно обучаться новому и решать интересные задачи нравится по 3% сотрудников. Новые вызовы стимулируют только 1% опрошенных. Столько же респондентов побуждают работать самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт.

Не находит источников вдохновения в работе каждый восьмой (12%).

Мужчин в работе чаще всего вдохновляют зарплата, сам процесс труда и возможность решать новые задачи, женщин — общение с людьми, достижение целей, дружный коллектив, а также помощь людям