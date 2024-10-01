Общество

В Псковской области определены победители конкурса субсидий для СОНКО

В Псковской области определены победители регионального конкурса субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию мероприятий межнациональных социальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Большинство из них направлены на сохранение и развитие этнокультурной самобытности, многообразия народов и национальных традиций в регионе. Например, проект «Этнокультурное наследие Армении» направлен на сохранение и развитие армянской культуры, национальных традиций и знакомство с ними. Среди победителей также два фестиваля — этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» и гастрофестиваль «Моя еда».

Кроме того, творческая мастерская социальных инициатив «Добрый проект» с проектом «Молодость древних струн» познакомит с псковской традицией гусельной игры, проведя два концерта в Пскове и Великих Луках.

Ряд проектов, отмеченных на конкурсе, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Например, в проекте «Сила в вере» Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря Псковской епархии подросткам предстоит создать подкасты «История Псковской области и ее сегодняшних героев глазами молодежи».

Всего региональную поддержку получили девять проектов. В этом году максимальный размер субсидий составил 860 000 рублей. Всего на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено более 7 миллионов рублей.