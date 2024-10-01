Общество

Власти Псковской области торжественно наградили педагогов за организацию досуга для детей Белгородской области

Торжественное мероприятие по случаю чествования работников сферы образования, принявших участие в организации обучения и отдыха на территории региона для детей из Белгородской области прошло в правительстве Псковской области сегодня, 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Сегодня страна переживает сложный период. Происходят события, которые требуют от нас воли, мужества, самоотдачи, стойкости и принятия ответственных решений. При вашей поддержке большой группе детей из Белгородской области удалось оказаться на Псковщине, которая их радушно встретила и приняла. Вы смогли организовать не только отдых и оздоровление, но и учебный процесс, который дома для ребят в полном объеме был недоступен. Вы выполнили эту миссию с честью и достоинством, в очередной раз доказав, что наши учителя умеют справляться с решением самых нестандартных задач», — отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Дети из Белгородской области посетили Псковскую область в этом году дважды: в феврале и апреле. В общей сложности регион посетили более 600 ребят из приграничья. Педагоги и методисты составили для детей образовательные модули по основным предметам школьной программы. Кроме того, для ребят была организована насыщенная культурно-досуговая программа и экскурсии. Также с белгородскими детьми встречался Глава региона.

По поручению Главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова поблагодарила представителей профессии за проведенную работу. Она вручила благодарности за профессиональную помощь и сопровождение учебно-воспитательного процесса для обучающихся из Белгородской области коллективам Псковского областного института, образовательного учреждения дополнительного образования «Лидер», управления образования Администраций городов Пскова и Великих Лук, управления образования Невельского и Печорского муниципальных округов.

Кроме того, правительство отметило работу руководителей и учителей школ, преподавателей вузов и методистов образовательных учреждений области.