Общество

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пскове пройдут работы по обновлению мемориалов

Вопрос сохранения памятников и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на территории Псковской области обсудил губернатор региона Михаил Ведерников сегодня, 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обсуждение прошло на рабочем совещании с заместителем Ольгой Тимофеевой и начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию аппарата правительства региона Еленой Тимашовой. Глава региона напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В регионе находится одна тысяча 242 памятных мест и мемориалов. Важно спланировать работу по приведению их в порядок и благоустройству. Память о защитниках Родины священна», — подчеркнул Михаил Ведерников.

На текущий момент в Псковской области порядка 400 объектов требует проведения капитального ремонта. Работы по приведению в надлежащий вид воинских захоронений и памятников ведутся по различным программам. За пять лет реализации целевой федеральной программы удалось отремонтировать 228 воинских захоронений, нанести имена погибших, установить мемориальные знаки на общую сумму почти 85 миллионов рублей. Из регионального бюджета за этот период на эти цели было направлено более 28 миллионов рублей.

Отдельная работа по благоустройству воинских захоронений проводится ТОСами, которые привлекают под это грантовые средства. По информации областного Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию, в этом году из 17 заявленных проектов 13 получили поддержку на общую сумму 4 миллиона рублей.

Михаил Ведерников поручил Елене Тимашовой проработать возможность проведения в следующем году тематического конкурса проектов ТОС, нацеленного только на сохранение, благоустройство и реставрацию памятников, обелисков, монументов, мемориальных комплексов, мест захоронения участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, Губернатор поддержал предложение участников совещания рекомендовать Главам муниципалитетов в приоритетном порядке включать в заявки федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» обращения жителей по благоустройству общественных территорий, где расположены объекты увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Также на совещании обсудили вопрос развития территории мемориального комплекса в порховской деревне Красуха, дотла сожженной фашистами в 1943 году. Вице-губернатор Ольга Тимофеева, представила концепцию благоустройства, где центральным местом станет часовня. Губернатор подчеркнул, что для благоустройства памятного места необходимо привлекать и внебюджетные источники финансирования.

Помимо этого, был рассмотрен вопрос создания единой информационной системы по увековечению памяти погибших при защите Отечества в Псковской области. Это будет реестр объектов, с актуальной информацией о состоянии, благоустройстве, сроках ремонта памятных мест и мемориалов, а также актуальные списки имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.