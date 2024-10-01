Каждый второй работник в СЗФО захочет уволиться при токсичной атмосфере в коллективе – опрос 

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, по каким причинам, будучи трудоустроенными, они могут начать поиск работы. Выяснилось, что каждый второй опрошенный (51%) работник будет скролить ленту с вакансиями, если почувствует токсичную атмосферу в коллективе.
На втором месте традиционное – деньги, причем не их размер, а своевременность. Так, 43% заявили, что будут искать новую работу почти сразу после начала задержек выплаты зарплаты.
Также популярными причинами для смены даже, казалось бы, хорошей работы, может стать отсутствие карьерных перспектив в течение нескольких лет подряд или заслуженного повышения – об этом заявили еще 40%.
Примечательна аналитика и в разрезе пола. Так, женщины на 7% чаще подумывают о смене работы из-за «токсиков» на работе, а мужчины, если работают на одном месте долгое время.
Рэнкинг по возрасту также показал интересные результаты: