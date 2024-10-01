Общество

Работу по профилактике ВИЧ в трудовых коллективах начали в Псковской области

Сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы начали работу по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Первый выезд был организован в областной центр занятости населения. Псковские специалисты успешно провели тестирование на ВИЧ-инфекцию среди работников. Руководитель учреждения личным примером продемонстрировал важность проведения диагностики.

Кроме того, важной задачей этого выезда было проведение информационно-просветительских мероприятий. Специалисты инфекционной больницы рассказали собравшимся о факторах риска, путях передачи вируса, а также о мерах предосторожности, которые могут предпринять работники для защиты себя и своих близких.

Желающие получили в конце лекции информационные материалы и экспресс-тесты для своих родных.