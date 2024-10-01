Общество

Ученики СИЗО-1 в Пскове поздравили учителя в рамках «Разговора о важном»

Тема очередного занятия «Разговоры о важном», прошедшего в учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, была посвящена труду педагогов и наставников и приурочена к предстоящему празднованию Дня учителя. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Профессия, которая учит «буквы разные писать, умножать и вычитать» - такими словами педагог начала классный час. В течение урока у учащихся была возможность вспомнить своих учителей, поделиться школьными историями и нестандартными случаями из юной поры. Присутствующие прослушали разговор о важном с помощником президента РФ Владимиром Мединским и создали информационный стенд из рисунков, посвященных учителю.

В заключение классного часа ученики подарили Наталье Афанасьевой открытку, которую нарисовали для педагогов вечерней школы.

«Спасибо за поздравления! Народный мыслитель Конфуций сказал: "Учитель и ученик растут вместе..."», - отметила классный руководитель, принимая творческий подарок.

Напомним, День учителя в России отмечается 5 октября.