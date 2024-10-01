Общество

В Пскове творческий беспорядок на столе чаще встречается у системных администраторов – опрос

Идеальный порядок царит на рабочем месте у медицинских сестер, продавцов и кладовщиков, а у сисадминов, дизайнеров и учителей чаще — творческий беспорядок. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Сторонники идеального порядка на рабочем месте — медицинские сестры (85%), продавцы (81%), кладовщики (79%), операторы call-центра (73%) и охранники (72%). Род деятельности обязывает: «Все должно быть на своих местах. Это не дом, а рабочее место»; «Люблю аккуратность и порядок»; «Порядок должен быть во всем, тогда в голове порядок».

Творческий беспорядок чаще царит на рабочих местах системных администраторов (50%), дизайнеров (38%), учителей (33%), инженерно-технических работников (32%) и маркетологов (30%). Люди, в работе которых без креатива и творчества не обойтись, не столь аккуратны: «Идеальный порядок бывает, но нечасто»; «Главное знать, где что лежит»; «Это отнюдь не хаос. Это мой личный порядок».