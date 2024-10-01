Материалы для III сборника историй участников СВО собирают в Псковской области

Фонд «Защитники Отечества» собирает материалы для III сборника историй участников специальной военной операции. Ветеранов СВО Псковской области, членов их семей и членов семей погибших бойцов приглашают поделиться историями, рассказами и стихотворениями, которые могут быть включены в третий сборник воспоминаний бойцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.
Фото: Фонд «Защитники Отечества»
К рассмотрению принимаются следующие виды материалов:
- История личного подвига (подробное описание подвига, за который получена награда);
- История подвига товарища (подробное описание подвига друга, сослуживца);
- История героизма местных жителей (подробное описание проявления героизма, милосердия у местных жителей);
- История проявление человеколюбия и непредвзятости по отношению к пленным;
- Случай в ходе военных действий, который запомнился (в данном случае можно записать какие-либо отдельные истории, например: один санинструктор смог принять роды у местной жительницы во время боевых действий; случайно обнаружили в подвале местных жителей без теплой одежды и провианта, спасли их и дали теплую одежду; случаи спасения домашних животных и проч.);
- Забавные, курьёзные случаи во время нахождения в зоне специальной военной операции.
- Стихотворения собственного сочинения от ветеранов и участников СВО (стихотворения будут приниматься только от ветеранов и участников СВО).
Истории необходимо направить на адрес электронной почты: l.gerasimova@fzo.gov.ru до 10 октября. Контактное лицо – Лидия Герасимова, телефон: 8 (8112) 672-805.
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?