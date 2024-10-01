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Общество

Материалы для III сборника историй участников СВО собирают в Псковской области

03.10.2024 21:40|Псков

Фонд «Защитники Отечества» собирает материалы для III сборника историй участников специальной военной операции. Ветеранов СВО Псковской области, членов их семей и членов семей погибших бойцов приглашают поделиться историями, рассказами и стихотворениями, которые могут быть включены в третий сборник воспоминаний бойцов, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде. 

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

К рассмотрению принимаются следующие виды материалов:  

  • История личного подвига (подробное описание подвига, за который получена награда);  
  • История подвига товарища (подробное описание подвига друга, сослуживца);  
  • История героизма местных жителей (подробное описание проявления героизма, милосердия у местных жителей);  
  • История проявление человеколюбия и непредвзятости по отношению к пленным;  
  • Случай в ходе военных действий, который запомнился (в данном случае можно записать какие-либо отдельные истории, например: один санинструктор смог принять роды у местной жительницы во время боевых действий; случайно обнаружили в подвале местных жителей без теплой одежды и провианта, спасли их и дали теплую одежду; случаи спасения домашних животных и проч.);  
  • Забавные, курьёзные случаи во время нахождения в зоне специальной военной операции.  
  • Стихотворения собственного сочинения от ветеранов и участников СВО (стихотворения будут приниматься  только от ветеранов и участников СВО).  

Истории необходимо направить на адрес электронной почты: l.gerasimova@fzo.gov.ru до 10 октября. Контактное лицо – Лидия Герасимова, телефон: 8 (8112) 672-805. 

Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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