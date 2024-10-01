Общество

Более четырех тысяч псковичей получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей, находящихся на иждивении, более 4 тысячам жителям региона. Такую поддержку получают родители-пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся по очной форме, в возрасте до 23 лет, а также старше, если им с детства установлена инвалидность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

Повышение назначается как работающим, так и неработающим родителям. Фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на треть за каждого иждивенца. В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, надбавка на одного иждивенца — 2 711,63 рубля, на двоих — 5 423,25 рубля, на трёх и более — 8 134,88 рубля. При этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям.

«Надбавка устанавливается родителю-пенсионеру до совершеннолетия детей-иждивенцев независимо от факта учебы. Родителям студентов она назначается на период очного обучения до достижения обучающимся 23-летнего возраста. Обращаю внимание на то, что факт учёбы необходимо подтверждать справкой из учебного заведения. При отчислении студента, переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения или при трудоустройстве право на повышенную выплату утрачивается. Во избежание переплат об этих обстоятельствах следует своевременно сообщить в клиентскую службу отделения СФР. Если студент находится в академическом отпуске, то его родители продолжат получать повышенную пенсию», — пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Добавим, что заявление на получение доплаты за детей-иждивенцев можно подать на портале Госуслуг или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка назначается беззаявительно.