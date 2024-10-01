Более четырех тысяч псковичей получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей, находящихся на иждивении, более 4 тысячам жителям региона. Такую поддержку получают родители-пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся по очной форме, в возрасте до 23 лет, а также старше, если им с детства установлена инвалидность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.
Повышение назначается как работающим, так и неработающим родителям. Фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на треть за каждого иждивенца. В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, надбавка на одного иждивенца — 2 711,63 рубля, на двоих — 5 423,25 рубля, на трёх и более — 8 134,88 рубля. При этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям.
Добавим, что заявление на получение доплаты за детей-иждивенцев можно подать на портале Госуслуг или лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка назначается беззаявительно.