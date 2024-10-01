Общество

Более 2000 единиц оборудования закупили для ФАПов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Темой для обсуждения стало исполнение на территории региона мероприятий президентского национального проекта «Здравоохранение». Марина Гаращенко проинформировала о результатах за 9 месяцев текущего года.

Так, по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для медучреждений Псковской области закуплено 6 единиц оборудования на сумму свыше 90 млн рублей, одна из которых МРТ. Он пополнит перечень высокоточного оборудования Псковской областной клинической больницы. Сейчас в помещении, в котором будет установлен аппарат, проводится ремонт.

Также готовится помещение для установки нового оборудования в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Туда по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплена система для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника. «Такие аппараты высокоэффективны в лечении опухолей и оказывают минимальное воздействие на окружающие здоровые ткани пациента», — пояснила Марина Гаращенко.

В целях модернизации учреждений первичного звена в Псковском регионе на средства нацпроекта уже закуплено 2,2 тыс единиц оборудования. Большинство предназначено для оснащения новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. «Их в этом году построено 26 штук, — напомнила руководитель облздрава. — Четыре ФАПа уже получили лицензию и начали работу. В остальных еще продолжается лицензирование и завершается благоустройство. До конца года все ФАПы начнут прием пациентов».

Марина Гаращенко также отметила, что по итогам конкурсных процедур на строительство ФАПов сформировалась экономия, на средства которой удалось согласовать и приобрести дополнительный пункт оказания первичной медпомощи. Он будет установлен в деревне Юхово Локнянского муниципального округа.

Кроме того, Михаил Ведерников обсудил с председателем Комитета по здравоохранению ход капитального ремонта на объектах здравоохранения. На сегодня из 31 объекта работы завершены на 17. «Держите реализацию проектов по нацпроекту на особом контроле. До конца года осталось не так много времени — все работы должны быть выполнены качественно и в срок», — заключил Губернатор.