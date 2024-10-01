Общество

Преподаватели словесности оказались самыми любимыми учителями псковичей — опрос

Любимыми школьными учителями псковичи чаще всего называют преподавателей словесности. Большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, псковичи чаще всего называли русский язык и литературу (18%). На втором месте — математика (14%), а на третьем — история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 псковичей нет любимого учителя.

5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 псковичей (58%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 26% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 4 из 10 назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидит этот день.

Псковичи старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (65%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (67%).